Israël en guerre : Israël annonce avoir découvert le corps de trois otages israéliens à Gaza, dont un français

L’armée israélienne a annoncé ce matin qu’hier soir, lors d’une opération de sauvetage dans le nord de Gaza, elle a localisé et a rapatrié le corps sans vie de trois otages israéliens qui avaient été enlevés par les terroristes du Hamas le 7 octobre : Orion Hernandez-Radoux, 30 ans, Hanan Yablonka, 42 ans, et Michel Nissenbaum, 59 ans.

Les corps des trois otages israéliens ont été retrouvés à Jabaliya, à 50 mètres de l’entrée d’un tunnel, dans des conditions similaires à la découverte de quatre autres otages décédés la semaine dernière.

Parmi ces otages retrouvés morts, figurent Orien Hernandez-Radoux l’un des trois otages français détenus par le Hamas. Il était aussi le petit ami de Shani Louk, dont le corps a été découvert la semaine dernière. Il était père d’une fille de deux ans.

Emmanuel Macron, le Président de la République française, a par ailleurs réagi dans un post sur son compte X (anciennement Twitter) à la mort du jeune otage français.

« J’apprends avec une immense tristesse la mort de notre compatriote Orión Hernández-Radoux, otage du Hamas depuis le 7 octobre. Je pense à sa famille et à ses proches. Nous sommes à leurs côtés. La France reste plus que jamais engagée pour la libération de tous les otages », a déclaré le président français.

Il reste encore deux otages français détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 128 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités