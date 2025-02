Israël en guerre : Israël confirme qu’il ne quittera pas le corridor de Philadelphie

Un responsable israélien a déclaré aujourd’hui au Jerusalem Post, qu’Israël n’abandonnera pas le corridor Philadelphie, situé le long de la frontière entre l’Égypte et la bande de Gaza. Cette déclaration intervient alors que Tsahal doit se retirer samedi du corridor, la première phase du cessez-le-feu touchant à sa fin.

« Nous ne permettrons pas aux meurtriers du Hamas de circuler à nouveau avec des camionnettes et des armes à feu à notre frontière. Nous ne leur permettrons pas de reprendre des forces grâce à la contrebande« , a affirmé le responsable israélien.

Selon l’accord de cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza, l’armée israélienne était censée réduire sa présence dans le corridor de Philadelphie, puis s’en retirer complètement au cours des 50 premiers jours. Israël voulait superviser le corridor, mais cette demande a été rejetée lors des négociations.

Le corridor de Philadelphie est considéré par l’État d’Israël comme une zone stratégique clé utilisée par le Hamas pour faire passer des armes de l’Égypte à la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités