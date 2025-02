Israël en guerre : les autorités israéliennes confirment que trois des quatre otages israéliens décédés ont été assassinés en captivité par les terroristes du Hamas

Le bureau du premier ministre israélien a confirmé ce matin que, selon les conclusions des investigations médico-légales, les trois otages Ohad Yahalomi, Tsachi Idan et Itzhak Elgarat, dont les corps ont été restitués hier soir en Israël, ont été assassinés pendant leur captivité dans la bande de Gaza par les terroristes du Hamas. Shlomo Mansour a lui été tué lors des massacres du 7 octobre 2023.

Le Hamas a libéré les restes des quatre otages hier soir, sans cérémonie public à Gaza, et après le processus d’identification, au Centre national de médecine légale de Tel-Aviv, la confirmation de leurs identités a été annoncée ce matin.

Le kibboutz Nir Oz a ensuite informé qu’Itzik Elgarat et Ohad Yahalomi, qui avaient été enlevés de leurs maisons lors de l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre, avaient été assassinés en captivité à Gaza.

Les familles de Shlomo Mansour et Tsachi Idan ont également été informées que leurs restes avaient été identifiés au Centre national de médecine légale de Tel-Aviv.

Itzik Elgarat, 68 ans, a été enlevé dans la pièce sécurisée de sa maison, au kibboutz de Nahal Oz, lors de l’attaque du 7 octobre. Avant d’être enlevé, il a été blessé par balle et a appelé son frère, Danny, à l’aide. Danny lui a expliqué comment appliquer un garrot, mais leur conversation a été brusquement interrompue. Pendant longtemps, son sort est resté inconnu, jusqu’à ce qu’il soit confirmé qu’il avait été enlevé vivant malgré ses blessures.

Il avait auparavant vécu au Danemark, où résident ses enfants, avant de retourner en Israël il y a plusieurs années.

Le franco-israélien Ohad Yahalomi, 50 ans, un garde forestier dévoué de l’Autorité israélienne de la nature et des parcs, a été enlevé le 7 octobre avec sa famille au kibboutz Nir Oz. L’épouse d’Ohad, Bat Sheva, et leurs deux jeunes filles ont été emmenées sur une moto, tandis que leur fils, Eitan, a été placé sur une autre moto. Ohad, qui a été blessé, a lui été capturé plus tard.

Alors que les ravisseurs s’approchaient de la frontière de Gaza, le terroriste qui transportait Bat Sheva et ses filles a paniqué et est tombée de sa moto. Profitant de l’occasion, elle a réussi à s’échapper avec les filles. Cependant, les ravisseurs ont continué leur route vers Gaza avec Ohad et Eitan. Ce dernier a enduré 52 jours de captivité avant d’être libéré.

Âgé de 86 ans, Shlomo Mansour, l’otage israélien le plus âgé, a immigré en Israël, alors qu’il était enfant avec sa famille, après avoir survécu au massacre de Farhud à Bagdad, en Irak, en 1941. Lors des évènements du 7 octobre, il se trouvait dans son appartement, au kibboutz Kissufim, avec son épouse Mazal. Il a été capturé dans l’abri anti-roquettes et emmené menotté par les terroristes du Hamas. Aucun signe de vie n’a été reçu pendant sa captivité. Il y a deux semaines, l’État d’Israël a confirmé son décès.

Tsachi Idan, 50 ans, a été enlevé à son domicile après que des terroristes du Hamas ont pris d’assaut sa résidence, tuant sa fille aînée, Ma’ayan. Leur maison a ensuite été transformée en un centre de commandement improvisé, où les terroristes ont rassemblé d’autres familles kidnappées du kibboutz. De là, ils ont enlevé Idan, ainsi qu’Omri Miran — toujours en captivité — et Judith et Natalie Raanan, qui ont été libérées plus tard.

L’accord de cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza prévoit durant 42 jours la libération de 33 otages israéliens en échange de la libération de 1000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus. D’autres otages israéliens devraient être libérés durant la deuxième phase. Le retrait de Tsahal de l’enclave palestinienne ainsi que les discussions concernant la future gouvernance de Gaza seront aussi mises en œuvre dans l’accord.

Vingt-cinq otages israéliens ont été libérés durant cet accord : Romi Gonen, âgée de 24 ans, Doron Steinbrecher, âgée de 31 ans, Emily Damari, âgée de 28 ans, Liri Albag âgé de 19 ans, Karina Ariev âgée de 20 ans, Daniella Gilboa âgée de 20, Naama Levy âgée de 20 ans, Agam Berger âgée de 19 ans, Arbel Yehud, âgée de 29 ans, et Gadi Moses, âgé de 80 ans, Ofer Calderon, âgé de 54 ans, Keith Siegel, âgé de 64 ans, et Yarden Bibas, âgé de 35 ans, Eli Sharabi, âgé de 52 ans, Ohad Ben Ami âgé de 54 ans et Or Levy âgé de 34 ans, Alexander Trufanov, âgé de 29 ans, Sagi Dekel-Hen, âgé de 36 ans, Yaïr Horn, âgé de 46 ans, Eliya Cohen, âgé de 22 ans, Tal Shoham, âgé de 38 ans, Omer Shem Tov, âgé de 22 ans, Avera Mengistu, âgé de 38 ans, Hisham al-Sayed âgé de 36 ans et Omer Wenkert, âgé de 23 ans.

Les dépouilles de huit otages israéliens ont également été restitués à Israël : Shiri Bibas âgée de 33 ans, Ariel Bibas, âgé de 4 ans, Kfir Bibas, âgé de 8 mois, et Oded Lifshitz âgé de 83 ans, Itzik Elgarat, âgé de 68 ans, Ohad Yahalomi âgé de 50 ans, Shlomo Mansour âgé de 86 ans et Tsachi Idan âgé de 50 ans.

Cinq otages thaïlandais ont aussi été libérés durant la première phase de cet accord : Sathian Suwannakhan, Pongsak Thaenna, Bannawat Saethao, Sriaoun Watchara et Surasak Lamnao.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités