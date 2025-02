Éric Zemmour répond à Rima Hassan et critique à nouveau l’Algérie. Selon lui, « Rima Hassan ne maîtrise pas l’Histoire. L’Algérie n’a jamais constitué une nation, un peuple ou un État souverain. Elle a toujours été une terre colonisée, une conquête marginale d’un grand Empire. Elle a connu la colonisation romaine, vandale, arabe, espagnole, turque, et enfin française, de 1830 à 1962. Si la France doit des excuses et des réparations à l’Algérie, il serait juste de commencer par les demander à tous ces colonisateurs. Bonne chance !

Durant des siècles, des pirates d’Alger, connus sous le nom de Barbaresques, terrorisaient les côtes méditerranéennes en pillant, violant et réduisant en esclavage des hommes, des femmes, des Français et d’autres Européens. Qui doit payer des réparations pour cela ? Un fait si grave que l’une des répliques les plus célèbres de Molière, à propos d’un navire d’Alger, fait référence à capturer des Européens pour les asservir.

La conquête de l’Algérie ne fut pas douce. Le général Bugeaud ne faisait pas preuve de clémence, mais les habitants n’étaient pas en reste. Les autochtones infligeaient des tortures cruelles aux soldats français. Pensez-vous que les Arabes qui ont conquis cette terre des siècles auparavant l’ont fait avec des fleurons ? Interrogez les Kabyles.

L’Algérie n’était pas une priorité pour l’Empire Ottoman. Montrez-moi une route, un hôpital, ou une école construite à cette époque ?

En arrivant, la France a trouvé un territoire ravagé par le choléra et le typhus. Mes ancêtres peuvent l’attester. Les colons français ont assainit les marais, cultivé les terres, construit des infrastructures, des villes, des hôpitaux et des écoles. Ils ont donné à l’Algérie son nom et ses frontières, et découvert le pétrole et le gaz dans le Sahara, qui sont aujourd’hui ses principales ressources d’exportation. Les médecins français ont combattu les épidémies et réduit la mortalité infantile.

En 1830, la population de ce vaste territoire était de deux millions d’habitants, tandis qu’en 1962, elle atteignait déjà dix millions de musulmans. Où est le génocide ? Qui doit quoi à qui ?

Enfin, si vous pensez que le peuple qui a offert au monde des esprits comme Pascal, Descartes, Racine, Voltaire, Montesquieu, Chateaubriand, Hugo et tant d’autres écrivains était, en 1830, moins instruit que les membres de la Smala d’Abdel Kader, je doute de votre discernement et suis convaincu d’une chose : vous n’aimez pas la France. Rima Hassan, je dirais même que vous la haïssez.

Dans ce cas, pourquoi désirer la nationalité française ? Vous avez eu tort de la demander et nous avons eu tort de vous l’accorder. Rendez-la et demandez la nationalité algérienne au Président Tebboune. Bon vent ! »

Israel Actualités