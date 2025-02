Israël en guerre : Israël demande à rester sur plusieurs points du sud-Liban après le cessez-le-feu au Liban

Selon les informations du Jerusalem Post, L’État d’Israël souhaite rester sur plusieurs points du sud-Liban, même après la date de retrait des forces de Tsahal dans cette zone, prévue le 18 février prochain, dans le cadre de la fin du cessez-le-feu entre Israël et le Liban.

Plus précisément, l’agence de presse londonienne Reuters rapporte qu’Israël a demandé à maintenir ses troupes dans cinq postes au sud du Liban jusqu’au 28 février, soit dix jours au-delà de la date fixée du retrait israélien.

La chaine de télévision libanaise LBCI indique également que le comité supervisant la mise en œuvre du cessez-le-feu au Liban a été informée de la demande israélienne. La partie libanaise a catégoriquement rejeté le souhait d’Israël de rester sur plusieurs points du sud-Liban après l’accord.

Il y a un mois, L’armée israélienne a demandé aux États-Unis, un délai supplémentaire pour son retrait au sud du Liban, dans le but de prolonger ses opérations dans le sud du Liban au-delà de la date limite du 27 janvier, pour une durée d’environ 30 jours supplémentaires, afin de garantir la destruction de davantage d’armes du Hezbollah dissimulées dans les villages frontaliers. Une semaine après cette demande, La Maison-Blanche avait annoncé la prolongation de l’accord de cessez-le-feu au Liban jusqu’au 18 février.

Lundi, Les États-Unis ont fait savoir à Israël que l’armée israélienne devait se retirer du sud du Liban d’ici le 18 février, sans qu’aucune prolongation supplémentaire du cessez-le-feu ne soit accordée. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, Brian Hughes, a déclaré au Jerusalem Post que « le retrait d’Israël reste conforme au calendrier existant et qu’il n’a pas demandé de prolongation ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 76 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités