Israël en guerre : l’Égypte propose un plan global de reconstruction de la bande de Gaza

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a annoncé hier soir dans un communiqué, que l’Égypte envisage de proposer une « proposition globale » pour reconstruire la bande de Gaza tout en garantissant que les palestiniens restent sur leurs terres.

Le ministère égyptien affirme dans le communiqué que « L’Égypte a hâte de travailler en coopération avec l’administration Trump pour établir une paix juste et globale dans la région« .

« Toute vision visant à résoudre la question palestinienne doit prendre en compte la nécessité d’éviter de mettre en péril les acquis de la paix dans la région« , ajoute le ministère égyptien des Affaires étrangères.

Cette déclaration intervient alors que Donald Trump continue de faire pression pour son plan visant à prendre le contrôle de la bande de Gaza et à réinstaller la population gazaouie en Égypte et en Jordanie. Pour le moment, les deux pays ont catégoriquement rejeté cette proposition du président américain.

Néanmoins, cette « proposition globale » pour reconstruire Gaza annoncée par l’Égypte, pourrait aller dans le sens de l’establishment américain : Lors d’une interview accordée à la radio conservatrice américaine SiriusXM Patriot, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a appelé les dirigeants de la région a trouvé d’autres solutions pour reconstruire Gaza.

« Tous ces autres dirigeants vont devoir se mobiliser. S’ils ont une meilleure idée, c’est le moment. C’est le moment pour les autres gouvernements et les autres puissances de la région, certains de ces pays très riches, de dire en gros, d’accord, nous le ferons. Mais nous attendons toujours que d’autres pays se manifestent et disent ce que nous sommes prêts à faire. Et pour l’instant, ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit, ou du moins rien de concret«, a affirmé Marco Rubio.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 76 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités