Israël en guerre : Israel Katz prévient que « l’enfer se déchainera » si le Hamas ne libère pas les otages israéliens samedi

Lors d’une visite au poste de commandement de la Division des opérations de Tsahal, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a affirmé que si le Hamas « ne libère pas les otages israéliens d’ici samedi, l’enfer se déchaînera, exactement comme le président américain Donald Trump l’a promis« .

Israel Katz a également menacé les terroristes du Hamas, déclarant que « s’ils arrêtent de libérer les otages, alors il n’y aura pas d’accord et il y aura la guerre ».

« La nouvelle guerre de Gaza sera différente en intensité de celle qui a précédé le cessez-le-feu – et elle ne se terminera pas sans la défaite du Hamas et la libération de tous les otages. Chaque accord de cessez-le-feu avec les terroristes du Hamas avait pour objectif de garantir la libération rapide des otages israéliens, qui sont détenus dans les conditions les plus difficiles à Gaza. Israël a accepté de payer un prix élevé en retour« , a déclaré le ministre israélien de la Défense.

Depuis le début de cette semaine, l’accord de cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza est en danger : lundi, le Hamas a annoncé la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de la prochaine libération des otages israéliens qui aurait dû avoir lieu le 15 février, invoquant des violations de la part de l’État d’Israël dans l’accord de cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza.

Selon le groupe terroriste palestinien les violations israéliennes comprennent « le retard dans le retour des personnes déplacées dans le nord de la bande de Gaza, les bombardements et les tirs contre elles dans diverses zones de la bande de Gaza, et le refus d’autoriser l’entrée de fournitures de secours de toutes sortes comme convenu, alors que la résistance a mis en œuvre toutes ses obligations« .

Suite à cette décision grave du Hamas, les États-Unis et Israël ont vivement contre-attaqué : le président américain, Donald Trump, a affirmé lundi soir que « si tous les otages ne sont pas libérés d’ici samedi à 12h00, j’annulerai le cessez-le-feu et que l’enfer se déchaîne« .

Hier soir, après la réunion du cabinet de sécurité israélien, Benjamin Netanyahu a indiqué que si le Hamas ne rend pas les otages d’ici samedi midi, « le cessez-le-feu prendra fin et l’armée israélienne reprendra des combats intenses jusqu’à ce que le Hamas soit définitivement vaincu« .

Aujourd’hui, Hazem Qassem, le porte-parole du Hamas a maintenu la suspension du cessez-le-feu, rejetant l’ultimatum qu’il qualifie de « menaces » émanant des États-Unis et d’Israël.

« Notre position est claire et nous n’accepterons pas le langage des menaces américaines et israéliennes. Israël doit s’engager à mettre en œuvre les termes de l’accord de cessez-le-feu pour la libération« , a affirmé Hazem Qassem.

Depuis, les médiateurs tentent de sauver l’accord de cessez-le-feu à Gaza : la chaîne d’information égyptienne Al Qahera a informé que L’Égypte et le Qatar intensifient leurs efforts pour sauver l’accord de cessez-le-feu.

La Maison-Blanche vient d’ailleurs d’annoncer, via un communiqué, que le président américain Donald Trump a demandé au roi Abdallah II de la Jordanie de faire pression sur le Hamas pour qu’il « comprenne la gravité de la situation » si les otages ne sont pas libérés d’ici samedi.

L’accord de cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza prévoit durant 42 jours la libération de 33 otages israéliens en échange de la libération de 1000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus. D’autres otages israéliens devraient être libérés durant la deuxième phase. Le retrait de Tsahal de l’enclave palestinienne ainsi que les discussions concernant la future gouvernance de Gaza seront aussi mises en œuvre dans l’accord.

Pour le moment, seize otages israéliens ont été libérés durant cet accord : Romi Gonen, âgée de 24 ans, Doron Steinbrecher, âgée de 31 ans, Emily Damari, âgée de 28 ans, Liri Albag âgé de 19 ans, Karina Ariev âgée de 20 ans, Daniella Gilboa âgée de 20, Naama Levy âgée de 20 ans, Agam Berger âgée de 19 ans, Arbel Yehud, âgée de 29 ans, et Gadi Moses, âgé de 80 ans, Ofer Calderon, âgé de 54 ans, Keith Siegel, âgé de 64 ans, et Yarden Bibas, âgé de 35 ans, Eli Sharabi, âgé de 52 ans, Ohad Ben Ami âgé de 54 ans et Or Levy âgé de 34 ans.

Cinq otages thaïlandais ont aussi été libérés durant la première phase de cet accord : Sathian Suwannakhan, Pongsak Thaenna, Bannawat Saethao, Sriaoun Watchara et Surasak Lamnao.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 76 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités