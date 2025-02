Australie: Un médecin et une infirmière australiens filmés alors qu’ils prétendent avoir tué des Juifs dont ils avaient la charge

Deux professionnels de santé australiens font l’objet d’une enquête après avoir menacé de tuer un Israélien devant une caméra, affirmant qu’ils avaient auparavant tué des Juifs dont ils avaient la charge.

L’homme et la femme, qui ont déclaré être médecins, ont parlé avec l’homme via Chatrouletka, un site Web où des inconnus sont mis en relation à l’échelle internationale pour avoir des conversations.

Après que l’Israélien a révélé sa nationalité, l’ouvrière a déclaré : « C’est le pays de la Palestine , pas ton pays, espèce de m***** », selon la vidéo.

Alors que l’Israélien demandait la paix, la conversation s’est intensifiée et la femme a dit : « Quand le moment viendra, je veux que tu te souviennes de mon visage, pour que tu comprennes que tu mourras de la mort la plus dégoûtante. »

Le couple a ajouté qu’ils ne soigneraient pas l’homme et qu’ils le tueraient s’il venait à leur hôpital .

L’homme en tenue médicale a déclaré : « Vous n’avez aucune idée du nombre d’Israéliens qui sont venus dans cet hôpital et… », tout en passant son bras autour de son cou dans un mouvement de gorge tranchée.

Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a confirmé que les deux individus travaillent à l’hôpital de Bankstown.

Minns et le Premier ministre australien Anthony Albanese ont confirmé que les deux hommes avaient été rapidement identifiés et « mis hors d’état de nuire » par les autorités de Nouvelle-Galles du Sud.

« Ils ont été renvoyés à juste titre devant la police de Nouvelle-Galles du Sud pour une enquête criminelle », a écrit Albanese dans un communiqué mardi sur X.

« Les personnes reconnues coupables d’actes antisémites criminels seront

confrontées à toute la rigueur de nos lois. »

Albanese a qualifié ces commentaires de « vils » et a condamné les actions des professionnels de santé.

« La vidéo antisémite qui circule aujourd’hui est dégoûtante », a-t-il écrit. « Les images sont écœurantes et honteuses. Ces commentaires antisémites, motivés par la haine, n’ont pas leur place dans notre système de santé et n’ont leur place nulle part en Australie. »

Le 6 décembre, une synagogue de Melbourne avait été la cible d’une bombe incendiaire. Les autorités enquêtent actuellement sur cet incident, qui pourrait être considéré comme une attaque terroriste . D’autres rapports indiquent que des voitures ont été incendiées et des bâtiments vandalisés dans les communautés juives de Sydney.

Le Conseil exécutif de la communauté juive australienne (ECAJ) a signalé plus de 2 000 incidents antisémites en Australie depuis que des militants palestiniens ont attaqué Israël le 7 octobre 2023. Les données ont été collectées entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024.

Lors d’une conférence de presse mardi, Alexander Ryvchin, co-directeur général de l’ECAJ, a déclaré que les membres de la communauté ne se sentaient pas en sécurité dans les hôpitaux australiens.

« Les hôpitaux sont des endroits où les gens ne devraient jamais se sentir en danger », a déclaré Ryvchin. « C’est tout le contraire. Les gens devraient se sentir parfaitement à l’aise et savoir qu’ils seront traités en fonction de leur état et de leur humanité, et non de la manière dont nous l’avons vu dans cette vidéo. »

Il a ajouté que l’incident n’était que la « pointe de l’iceberg » et qu’il pensait que de nombreux Australiens partageaient la même idéologie.

« L’antisémitisme a malheureusement pris racine en Australie, et nous devons l’éradiquer en profondeur », a déclaré Ryvchin. « Il faut qu’il y ait des conséquences. »

L’Australie a adopté mercredi un projet de loi sur les crimes haineux imposant des peines minimales obligatoires pour certains crimes liés à la haine, dont six ans pour les infractions terroristes, trois ans pour le financement du terrorisme et un an pour l’affichage de symboles haineux.

« Des cas similaires ont été constatés à Sydney et à Perth, où les auteurs ont été condamnés et n’ont reçu qu’une amende symbolique », a écrit l’ECAJ dans un communiqué publié sur son site Internet. « Cela est également inacceptable car les auteurs finissent par considérer ces amendes comme le simple coût de « faire des affaires » et non comme un véritable moyen de dissuasion. »

Bien qu’elle soit confrontée à une plus grande intolérance, la population juive d’Australie est sensiblement plus petite que la population musulmane, qui représente 3,2 %, selon les rapports précédents. Les juifs ne représentent que 0,4 % de la population.

La police fédérale australienne avait auparavant été chargée de mener une opération qui « se concentrerait sur les menaces, la violence et la haine » visant la communauté juive, a rapporté Israel Actualités Digital.

Le Premier ministre a également alloué 25 millions de dollars, soit environ 15 millions de dollars aux États-Unis, à partir de 2022 pour renforcer la sécurité des organisations juives, selon un rapport de Reuters . Il a également pris position contre les discours de haine et interdit le salut nazi.

Alain SAYADA d’Israël Actualités a contribué à cet article.