Israël en guerre : Israel Katz impose des sanctions aux prisonniers palestiniens de sécurité qui reçoivent des fonds de l’AP

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a imposé aujourd’hui des sanctions aux prisonniers de sécurité, et à leurs familles, qui sont citoyens et résidents d’Israël et reçoivent des fonds de l’Autorité palestinienne.

Le ministère israélien de la Défense a également indiqué dans un communiqué qu’à la suite des sanctions, les forces de sécurité israéliennes ont perquisitionné les domiciles des personnes soumises à l’ordre, confisquant de l’argent et des biens d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de shekels.

« Les fonds terroristes dont la liquidation a été ordonnée ont été versés par l’Autorité palestinienne à des terroristes qui purgent actuellement des peines dans les prisons israéliennes et à des prisonniers libérés et à leurs familles pour des activités terroristes qu’ils ont commises« , a déclaré le ministère israélien dans le communiqué.

En plus des sanctions, le ministère a annoncé qu’Israël avait gelé 470 millions de shekels du financement alloué à l’Autorité palestinienne, qui va maintenant être alloué à l’indemnisation des victimes du terrorisme.

« Nous ne permettrons pas à l’Autorité palestinienne de continuer à récompenser les terroristes qui assassinent et blessent des citoyens israéliens. L’argent du sang que l’AP verse aux terroristes alimente le terrorisme. L’État d’Israël est engagé dans une guerre globale contre le terrorisme et quiconque choisit d’agir contre l’État d’Israël en paiera le prix fort. La campagne économique menée contre le terrorisme se poursuivra, et les paiements de l’Autorité palestinienne aux terroristes seront réprimés de manière intransigeante. Les fonds gelés seront transférés pour indemniser les familles des victimes du terrorisme, au lieu d’être utilisés comme récompense pour les meurtriers« , a déclaré Israel Katz.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 63 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités