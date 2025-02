Nucléaire iranien : l’Iran serait en état d’alerte maximale, craignant une attaque israélo-américaine contre ses sites nucléaires

Selon les informations du journal britannique The Telegraph, alors que les craintes d’une éventuelle attaque d’Israël avec le soutien des Etats-Unis augmentent, l’Iran renforcé les défenses autour de ses principales installations nucléaires, notamment en déployant des lanceurs de systèmes de défense aériens supplémentaires.

The Telegraph, qui se base sur les dires de deux sources de haut rang, a indiqué que ces mesures font suite aux inquiétudes croissantes concernant une action militaire conjointe d’Israël et des États-Unis. Le renforcement de la sécurité fait suite aux avertissements des services de renseignement américains adressés aux administrations Biden et Trump selon lesquels Israël ciblerait probablement des sites nucléaires iraniens cette année.

« Ils [les autorités iraniennes] attendent l’attaque et l’anticipent chaque nuit et tout est en état d’alerte maximale, même dans les sites dont personne ne connaît l’existence. Les travaux de fortification des sites nucléaires sont en cours depuis des années, mais ils se sont intensifiés au cours de l’année écoulée, en particulier depuis qu’Israël a lancé la première attaque« , a déclaré l’une des sources au journal britannique.

Par ailleurs, un responsable iranien a affirmé au Telegraph que les capacités de défense de la République islamique pourraient ne pas résister à une attaque de grande envergure, notamment après avoir été affaiblies par les précédentes frappes israéliennes.

Il y a deux semaines, le Washington Post a révélé qu’Israël prévoit de tenter une frappe sur les installations nucléaires iraniennes de Fordo et de Natanz au cours des six premiers mois de l’année 2025.

Eliran COHEN pour Israel Actualités