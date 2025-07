Israël en guerre : Israel Katz promet que « les portes de l’enfer s’ouvriront sur Gaza », si le Hamas ne libère pas les otages

Lors d’une cérémonie de démolition des bâtiments à Holon qui a eu lieu ce matin, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a lancé un avertissement au Hamas, affirmant que « les portes de l’enfer s’ouvriront sur Gaza » si les otages ne sont pas libérés.

« Je le dis d’ici de la manière la plus claire et je pense chaque mot : si le Hamas ne libère pas les otages, les portes de l’enfer s’ouvriront à Gaza. Au-delà de ce que nous faisons déjà avec une grande force, nous ferons encore beaucoup plus. Nous protégerons les otages et frapperons tout ce qui concerne le Hamas jusqu’à ce qu’il libère les otages« , a déclaré Israel Katz.

Le ministre israélien a également dévoilé la nouvelle approche tactique de Tsahal dans la bande de Gaza.

« Quand les soldats de Tsahal entrent et nettoient les zones, ils ne sortent pas comme avant, ils restent et éliminent les menaces au-dessus et en dessous du sol, pour que le Hamas n’ait nulle part où retourner pour menacer« , a indiqué Israel Katz.

Ces déclarations du ministre israélien de la Défense interviennent alors que les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza sont au point mort. Ces derniers jours, Israël et les États-Unis tentent une nouvelle approche plus ferme face au Hamas pour aboutir à un nouvel accord.

Hier soir, le Jerusalem Post a révélé que plusieurs membres de l’administration du président américain Donald Trump estiment que le moment est peut-être venu de proposer un accord global qui entraînerait la libération de tous les otages et la fin de la guerre.

En outre, également hier soir, le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a déclaré aux membres de son parti « Sionisme religieux » que l’État d’Israël a un plan stratégique actuellement en cours dans la bande de Gaza.

« En temps de guerre, il n’est pas juste de faire des calculs politiques. Nous serons mis à l’épreuve par les résultats et la décision du Hamas. Nous mettons en œuvre une bonne stratégie, mais il n’est pas conseillé de la développer pour l’instant. Nous saurons bientôt si elle est payante et où nous allons« , a affirmé Betsalel Smotrich.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités