Israël en guerre : selon un rapport médical israélien, la canicule mettrait en danger les otages vivants à Gaza

Le système de santé du quartier général des familles pour le retour des otages, a affirmé aujourd’hui, dans un rapport, que les otages israéliens détenus dans la bande de Gaza seraient en danger de mort imminent à cause des températures de chaleur extrêmes.

Selon les médecins auteurs de ce rapport, les conditions actuelles dans les tunnels du Hamas – sombres, étouffants, dépourvus de ventilation – sont « incompatibles avec la survie humaine » lors d’épisodes de canicule. Les otages seraient exposés à une déshydratation sévère, une surchauffe corporelle incontrôlable, et des troubles graves pouvant conduire à la mort.

Le rapport indique également que la surcharge thermique pourrait provoquer une détérioration de l’état mental des otages et affecter le comportement de leurs geôliers, dans un contexte déjà tendu et violent. Des anciens otages ayant survécu à des conditions similaires ont par ailleurs témoigné de troubles médicaux graves liés à l’exposition prolongée à la chaleur, dont certains ont persisté bien après leur libération.

Plus inquiétant encore, le rapport évoque aussi les conséquences tragiques pour les corps des otages décédés. Dans les tunnels souterrains, la combinaison de chaleur étouffante et d’humidité pourrait accélérer la décomposition, rendant leur identification extrêmement difficile, ce qui pourrait nuire à la possibilité de les enterrer dignement.

« La chaleur extrême représente un danger grave qui pourrait faire basculer la situation. Tout retard supplémentaire met en péril les otages vivants – et éloigne la possibilité de rapatrier les défunts. Ils n’ont plus de temps. Il faut parvenir immédiatement à un accord global qui ramènera tous les otages – les vivants pour leur réhabilitation et les défunts pour leur enterrement », a déclaré le professeur Hagai Levine, chef du système de santé du quartier général des familles des otages, dans le rapport.

Ce rapport alarmant intervient alors que les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza sont au point mort. Ces derniers jours, Israël et les États-Unis tentent une nouvelle approche plus ferme face au Hamas pour aboutir à un nouvel accord.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités