Israël en guerre : Israël envisagerait d’annexer des territoires de Gaza, si le Hamas refuse de libérer les otages

Selon des informations rapportées par Maariv, lors d’une réunion du cabinet de sécurité qui a eu lieu hier soir, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a présenté une nouvelle ligne de conduite pour la guerre dans la bande de Gaza, mettant l’accent sur un « changement d’approche » politique et stratégique.

Selon le plan présenté aux membres du cabinet, Israël donnera aux médiateurs une autre opportunité : essayer de faire en sorte que le Hamas soit flexible et accepte la proposition d’accord qui a été mise sur la table il y a environ deux semaines et qui a déjà été acceptée par Israël.

Le journal israélien précise que Benjamin Netanyahu a toutefois clairement indiqué qu’Israël n’a pas l’intention d’attendre indéfiniment. Au contraire, un délai précis sera fixé pour recevoir une réponse positive du Hamas, ce qui permettra de progresser dans les négociations en vue d’un accord de cessez-le-feu.

En cas d’un énième refus du Hamas dans les négociations, Maariv informe que l’establishment Israël prendra la décision d’annexer des territoires de la bande de Gaza. Dans le but de superviser ce plan, il a été proposé lors de la réunion de créer une administration dédiée qui sera chargée de gérer le contrôle civil et sécuritaire dans ces zones.

Cette mesure, si elle est mise en œuvre, marquerait un changement radical dans la politique israélienne à l’égard de l’enclave palestinienne, passant d’une politique de pression en faveur d’un accord de cessez-le-feu à une politique concrète de pression militaire sur le terrain.

Ces informations interviennent alors que les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza sont au point mort. Ces derniers jours, Israël et les États-Unis tentent une nouvelle approche plus ferme face au Hamas pour aboutir à un nouvel accord.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités