Israël en guerre : Israël va rouvrir dimanche le point de passage de Rafah aux civils et se coordonner avec l’Égypte, l’UE et l’AP en matière de sécurité

Le COGAT (Coordonnateur des activités gouvernementales dans les Territoires) a annoncé aujourd’hui que le point de passage de Rafah rouvrira dimanche à la circulation dans les deux sens, limitée aux piétons uniquement.

Mercredi, la radio militaire israélienne avait informé que l’entrée et la sortie par ce point de passage ne seront autorisées qu’après coordination avec l’Égypte, qui transmettra ensuite les noms au Shin Beth pour approbation.

Les personnes quittant la bande de Gaza seront soumises à un contrôle de sécurité effectué par des représentants de l’Union européenne et de l’Autorité palestinienne, sous la supervision à distance des forces israéliennes. Ces dernières utiliseront la reconnaissance faciale pour s’assurer que seules les personnes autorisées franchissent le point de passage et pourront le fermer ou l’ouvrir si nécessaire.

L’entrée à Gaza sera soumise à un contrôle plus approfondi par les forces israéliennes, incluant l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale et d’appareils à rayons X.

Le retour à Gaza des civils égyptiens ne sera autorisé qu’à ceux qui ont quitté Gaza pendant la guerre, et seulement avec l’accord préalable d’Israël.

Par ailleurs, deux sources proches du dossier ont déclaré au Jerusalem Post que les discussions sur le désarmement du Hamas devraient débuter après la réouverture du point de passage de Rafah. D’après ces sources, une administration technocratique palestinienne à Gaza devrait mener les négociations avec le Hamas sur le désarmement.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

Eliran COHEN pour Israel Actualités