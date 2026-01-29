Israël en guerre : Donald Trump affirme que le Hamas « a joué un rôle important dans la libération des otages » et qu’il va bientôt « se désarmer »

Durant une réunion réunissant des membres de l’administration américaine à la Maison-Blanche, le président américain, Donald Trump, a déclaré aujourd’hui qu’il « semblerait » que « le Hamas va se désarmer ».

« Beaucoup de gens disent qu’ils ne se désarmeront jamais. Il semble qu’ils vont se désarmer« , a indiqué Donald Trump.

Par ailleurs, Steve Witkoff, l’envoyé spécial du président américain pour le Moyen-Orient, qui était présent à cette réunion, a également affirmé que les terroristes du Hamas vont se désarmer « car ils n’ont pas le choix ».

En outre, durant cette réunion, Donald Trump a tenu à souligner que « le Hamas a joué un rôle important dans la libération des otages qui étaient détenus à Gaza ».

Les propos de Donald Trump sur le désarmement du Hamas interviennent alors que la mise en place de la phase II du plan de paix du président américain pour la bande de Gaza devrait s’accélérer, après que la dépouille de Ran Gvili, le dernier otage décédé dont le corps était détenu dans l’enclave palestinienne, a été rendue cette semaine à Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

Eliran COHEN pour Israel Actualités