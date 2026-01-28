Nucléaire iranien : Israël évalue les informations faisant état de contacts discrets entre les États-Unis et l’Iran concernant un nouvel accord nucléaire

Selon les informations de la chaîne de télévision N12, Israël examine les informations selon lesquelles les États-Unis et l’Iran entretiennent des contacts discrets alors que l’administration américaine a présenté des conditions préalables à d’éventuelles négociations sur un nouvel accord nucléaire.

N12 précise que des responsables israéliens ont exprimé leur inquiétude face à la possibilité d’un accord qu’ils jugent défavorable.

En outre, la chaine de télévision israélienne rapporte également que, d’après les évaluations israéliennes, les conditions préalables posées par les États-Unis à des négociations incluent le retour des inspecteurs nucléaires, le retrait de l’uranium enrichi et des limitations du programme balistique iranien.

N12 indique aussi que les responsables israéliens jugent ces conditions insuffisantes. Israël a également fait savoir qu’il n’avait pas connaissance d’un calendrier précis établi par les États-Unis concernant une éventuelle action militaire contre l’Iran.

Ces informations interviennent après que le président américain Donald Trump a exhorté aujourd’hui l’Iran à s’asseoir à la table des négociations et à conclure un accord sur les armes nucléaires, faute de quoi la prochaine attaque américaine serait bien pire que la précédente lors de la guerre des 12 jours.

Par ailleurs, lors d’un discours prononcé hier soir dans l’Iowa, Donald Trump a annoncé qu’une « armada » supplémentaire de navires militaires américains faisait route vers l’Iran.

Eliran COHEN pour Israel Actualités