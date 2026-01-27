Israël en guerre : le Hamas exigerait un rôle dans le nouveau gouvernement de Gaza pour sa police

Selon les informations de l’agence de presse londonienne Reuters, le Hamas cherche à intégrer ses 10 000 policiers au nouveau gouvernement technocratique de la bande de Gaza, qui devrait être mis en place dans le cadre du plan de paix de Donald Trump pour l’enclave palestinienne.

Reuters précise que le gouvernement du Hamas à Gaza a exhorté ses plus de 40 000 fonctionnaires et membres des forces de sécurité à coopérer avec le NCAG (Comité national pour l’administration de Gaza), tout en les assurant qu’il travaillait à leur intégration au sein du nouveau gouvernement palestinien.

L’agence de presse londonienne, qui se base sur les dires de quatre sources proches du dossier, indique également que cela inclurait les quelque 10 000 hommes de la police du Hamas. Par ailleurs, nombre d’entre eux patrouillent à Gaza alors que le Hamas réaffirme son emprise sur les zones qu’il contrôle.

Pour le moment, Reuters n’a pas pris connaissance de l’acceptation ou du rejet par Israël de l’inclusion des travailleurs civils et de sécurité au sein du NCAG. L’État d’Israël a catégoriquement rejeté toute implication du Hamas dans l’avenir de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

Eliran COHEN pour Israel Actualités