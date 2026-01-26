Israël en guerre : les forces de Tsahal retrouvent les restes de Ran Gvili, le dernier otage décédé dans la bande de Gaza

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui avoir retrouvé, localisé et identifié le corps de Ran Gvili, le dernier otage décédé dans la bande de Gaza.

Le porte-parole de Tsahal a confirmé qu’après la finalisation du processus d’identification par le Centre national de médecine légale, en coordination avec la police israélienne et le rabbinat militaire, des représentants de l’armée israélienne ont informé la famille de l’otage Ran Gvili que leur proche avait été identifié et que ses restes seraient rapatriés.

Les recherches de Tsahal dans l’enclave palestinienne pour retrouver la dépouille de Ran Gvili, se sont concentrées sur un cimetière musulman du nord de Gaza, près du quartier de Shujaiyya, le long de la ligne de démarcation entre le territoire contrôlé par Israël, délimité par la Ligne jaune, et le territoire contrôlé par le Hamas.

Les restes de Ran Gvili vont être rapatriés en Israël après 843 jours passés à Gaza, conformément à l’accord de cessez-le-feu conclu entre le Hamas et Israël sous l’égide des États-Unis.

Agé de 24 ans, Ran Gvili, adjudant-chef au sein des forces de sécurité de la police israélienne, a été assassiné dans la matinée du 7 octobre 2023 alors qu’il protégeait le kibboutz Alumim face aux terroristes du Hamas. Son corps avait ensuite été enlevé et transféré dans l’enclave palestinienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

Eliran COHEN pour Israel Actualités