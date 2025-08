Israël en guerre : la Croix-Rouge et l’OMS appellent à la libération des otages, suite à la publication des vidéos des deux otages israéliens affamés

La Croix-Rouge internationale (CICR) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont appelé à la libération immédiate et inconditionnelle des otages dans des communiqués publiés aujourd’hui, suite à la publication par les groupes terroristes palestiniens des vidéos des otages d’Evyatar David et de Rom Braslavski.

« Ces vidéos témoignent clairement des conditions de détention dangereuses pour la vie des otages. Nous avons déclaré dès le premier jour, et nous le réitérons, que tous les otages doivent être libérés immédiatement et sans condition. Toute forme d’exposition publique qui humilie les personnes privées de liberté et met en danger leur sécurité doit être évitée. Cette situation désastreuse doit cesser« , a déclaré la Croix-Rouge.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a déclaré dans son communiqué que « toutes les personnes détenues doivent avoir accès à la nourriture et aux soins médicaux, et doivent être traitées sans aucune forme d’humiliation« .

Dans les deux vidéos publiées ces derniers jours par le Hamas, Evyatar David et Rom Braslavski, apparaissent particulièrement affamés et émaciés. Ces vidéos ont provoqué un émoi international, des pays comme la France et le Royaume-Uni demandant urgemment de reprendre les négociations de cessez-le-feu pour parvenir à la libération de tous les otages.

Par ailleurs, après la diffusion de ces vidéos, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est entretenu avec Julien Harneis, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Moyen-Orient. Le dirigeant israélien l’a exhorté à intervenir immédiatement pour garantir que les otages reçoivent de la nourriture et des soins médicaux.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités