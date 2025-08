Israël en guerre : le Hamas exige qu’au moins 250 camions transportant de l’aide humanitaire entrent quotidiennement à Gaza, pour reprendre les négociations de cessez-le-feu

Une source proche des pourparlers a déclaré au Jerusalem Post que le Hamas exige désormais l’entrée d’au moins 250 camions d’aide humanitaire dans la bande de Gaza chaque jour comme condition préalable à son retour à la table des négociations pour un cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne.

Le Jerusalem Post précise que ce message a été transmis aux médiateurs ces derniers jours, dans le cadre de la nouvelle politique du Hamas qui refuse de s’engager avec Israël à moins d’une amélioration significative de la situation humanitaire.

Ces informations interviennent alors que les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza sont au point mort. Depuis une semaine, Israël et les États-Unis tentent une nouvelle approche plus ferme face au Hamas pour aboutir à un nouvel accord.

Maariv a récemment informé que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, envisagerait d’annexer des territoires de la bande de Gaza, si le Hamas refuse les termes de la proposition d’accord qui a été mise sur la table il y a environ deux semaines et qui a déjà été acceptée par Israël. Cette initiative est actuellement toujours en cours de réflexion au sein de l’establishment israélien.

Par ailleurs, l’envoyée du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a rencontré jeudi dernier Benjamin Netanyahu en Israël. Un haut responsable israélien a informé le Jerusalem Post que durant cette réunion, Les deux hommes ont convenu qu’un changement dans la tactique et le cadre des négociations était nécessaire en raison de la réticence du Hamas à faire des compromis.

Demain, Benjamin Netanyahu devrait convoquer le Cabinet diplomatique et de sécurité pour décider de la prochaine phase de la guerre dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, ces derniers jours, les volontés de reprendre les discussions pour un cessez-le-feu à Gaza sont réapparus après que le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont publié les vidéos de deux otages israéliens vivants s Evyatar David et Rom Braslavski, qui apparaissent affamés et affaiblis.

Ces vidéos ont provoqué un émoi international, des pays comme la France et le Royaume-Uni demandant urgemment de reprendre les négociations de cessez-le-feu pour parvenir à la libération de tous les otages.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités