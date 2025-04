Israël en guerre : la Hongrie décide se retirer de la CPI après l’arrivée de Benjamin Netanyahu en visite dans le pays

Le chef de cabinet du premier ministre hongrois, Gergely Gulyás, a déclaré aujourd’hui à l’agence de presse officielle du pays MTI, que la Hongrie a décidé de se retirer de la Cour pénale internationale.

Le gouvernement hongrois lancera la procédure de retrait aujourd’hui. Cette décision intervient après l’arrivée en Hongrie du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu , recherché en vertu d’un mandat d’arrêt de la CPI, pour une visite d’État.

Le premier ministre hongrois, Viktor Orban et Benjamin Netanyahu se sont rencontrés aujourd’hui à Budapest et tiendront ensuite une conférence de presse conjointe.

« La CPI était une initiative respectable avant de devenir un organe politique« , a déclaré Gergely Gulyás à MTI, ajoutant que les mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu « en sont le plus triste exemple« . « La CPI a dévié de sa mission initiale« , a ajouté le chef de cabinet du dirigeant hongrois.

L’agence de presse officielle d’Hongrie a également rapporté que le jour où le procureur de la CPI a émis un mandat d’arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en novembre 2024, Viktor Orban a décidé de l’inviter en Hongrie, en réponse à cette décision.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a remercié la Hongrie pour sa « position morale claire et forte aux côtés d’Israël et des principes de justice et de souveraineté ».

Il a ajouté qu’il avait « traité cette question en profondeur » avec son homologue hongrois, le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités