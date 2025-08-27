Israël en guerre : la Maison-Blanche tiendra aujourd’hui une réunion pour discuter du « jour d’après » dans la bande de Gaza

La Maison-Blanche devrait tenir aujourd’hui une réunion importante, sous la direction du président américain, Donald Trump, pour discuter du « jour d’après » dans la bande de Gaza.

C’est l’envoyé américain de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, qui a révélé cette information hier lors d’une interview à Fox News. Il a également précisé qu’un « plan très complet » serait présenté, que « les gens verraient sa solidité et sa bonne volonté », et qu’il reflète « les motivations humanitaires du président » Donald Trump.

Durant l’interview, Steve Witkoff a aussi affirmé que le Hamas est responsable de la poursuite de la guerre.

« Un accord était sur la table depuis six ou sept semaines, prévoyant la libération de dix des vingt otages que nous pensons encore en vie. C’est le Hamas qui a ralenti le processus, et c’est lui qui déclare aujourd’hui accepter cet accord. Je pense qu’en grande partie, s’ils le disent et changent d’avis, c’est parce qu’Israël exerce une pression très forte sur eux« , a indiqué Steve Witkoff.

En outre, l’envoyé américain a ajouté que les États-Unis estiment que la guerre dans la bande de Gaza devrait se terminer « certainement avant la fin de cette année ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités