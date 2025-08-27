Israël en guerre : Tsahal prévient les civils gazaouis que l’évacuation de la ville de Gaza est « inévitable »

Avichay Adraee, le porte-parole de Tsahal en langue arabe, a prévenu aujourd’hui les civils de la bande de Gaza, dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter), que l’évacuation de la ville de Gaza est inévitable, au vu de la nouvelle opération en cours de l’armée israélienne dans l’enclave palestinienne.

« L’évacuation de la ville de Gaza est inévitable. Ainsi, chaque famille qui se déplacera vers le sud recevra le maximum d’aide humanitaire en cours de mise en place ces jours-ci, l’armée de défense ayant commencé à introduire des tentes, à préparer des zones pour créer des centres de distribution d’aide humanitaire, à installer une conduite d’eau, etc« , a indiqué Avichay Adraee.

Le porte-parole de Tsahal a aussi informé, qu’à l’approche du passage à la prochaine phase de la guerre, qu’il existe de vastes zones vides dans le sud de la bande, comme c’est le cas dans les camps du centre et à Al-Mawasi. Avichay Adraee a tenu à préciser cette information, afin de mettre fin aux rumeurs mensongères selon lesquelles il n’y aurait pas de place libre dans le sud de la bande de Gaza pour le déplacement de la population gazaouie.

L’annonce du porte-parole de Tsahal en langue arabe intervient après que le porte-parole de l’armée israélienne, le général de brigade Effie Defrin, a déclaré la semaine dernière que l’armée israélienne avait commencé les premières étapes de son invasion de la ville de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités