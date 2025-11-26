haut banniere
Israël en guerre : le corps de l’otage décédé restitué hier par le Hamas et le JIP, identifié comme celui de Dror Or

in: 7 Octobre 2023, A la Une, Breaking news, Gaza, Hamas, Israël
owzfyasn1kvpdzuwah7x-e1702809015168[1]Le bureau du premier ministre israélien a annoncé ce matin que l‘otage tué à Gaza, Dror Or, a été identifié comme étant l’otage dont la dépouille a été restituée hier à Israël par le Hamas et le Jihad islamique palestinien (JIP).

« Après que le Centre national de médecine légale, en coopération avec la police israélienne et le rabbinat militaire, a mené à bien le processus d’identification, les représentants de Tsahal ont informé la famille de Dror Or, le défunt enlevé, que leur proche avait été rapatrié en Israël et que son identification était terminée », a déclaré le bureau de Benjamin Netanyahu.

Le bureau du premier ministre israélien a ajouté que le gouvernement israélien partageait la douleur de la famille de Dror Or et a réaffirmé son engagement à libérer tous les otages

L’armée israélienne a indiqué que, selon les renseignements disponibles, Dror Or avait été assassiné et enlevé par le Jihad islamique palestinien lors des massacres menés par le Hamas le 7 octobre 2023. Son décès a été officiellement constaté le 2 mai 2024. Dror Or avait 48 ans et était père de trois enfants. Son épouse, Yonat Or, a également péri durant les massacres.
Deux des enfants de Dror Or, Alma et Noam, ont été enlevés avec lui et libérés en novembre 2023 en vertu du premier accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 2 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités

