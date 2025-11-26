Israël en guerre : le corps de l’otage décédé restitué hier par le Hamas et le JIP, identifié comme celui de Dror Or
Le bureau du premier ministre israélien a annoncé ce matin que l‘otage tué à Gaza, Dror Or, a été identifié comme étant l’otage dont la dépouille a été restituée hier à Israël par le Hamas et le Jihad islamique palestinien (JIP).
« Après que le Centre national de médecine légale, en coopération avec la police israélienne et le rabbinat militaire, a mené à bien le processus d’identification, les représentants de Tsahal ont informé la famille de Dror Or, le défunt enlevé, que leur proche avait été rapatrié en Israël et que son identification était terminée », a déclaré le bureau de Benjamin Netanyahu.
Le bureau du premier ministre israélien a ajouté que le gouvernement israélien partageait la douleur de la famille de Dror Or et a réaffirmé son engagement à libérer tous les otages.
L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.
L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 2 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.
Eliran COHEN pour Israel Actualités