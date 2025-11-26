Israël en guerre : le corps de l’otage décédé restitué hier par le Hamas et le JIP, identifié comme celui de Dror Or

Le bureau du premier ministre israélien a annoncé ce matin que l‘otage tué à Gaza, Dror Or, a été identifié comme étant l’otage dont la dépouille a été restituée hier à Israël par le Hamas et le Jihad islamique palestinien (JIP).

« Après que le Centre national de médecine légale, en coopération avec la police israélienne et le rabbinat militaire, a mené à bien le processus d’identification, les représentants de Tsahal ont informé la famille de Dror Or, le défunt enlevé, que leur proche avait été rapatrié en Israël et que son identification était terminée », a déclaré le bureau de Benjamin Netanyahu.

Le bureau du premier ministre israélien a ajouté que le gouvernement israélien partageait la douleur de la famille de Dror Or et a réaffirmé son engagement à libérer tous les otages.

L’armée israélienne a indiqué que, selon les renseignements disponibles, Dror Or avait été assassiné et enlevé par le Jihad islamique palestinien lors des massacres menés par le Hamas le 7 octobre 2023. Son décès a été officiellement constaté le 2 mai 2024. Dror Or avait 48 ans et était père de trois enfants. Son épouse, Yonat Or, a également péri durant les massacres.