Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent six terroristes sortis d’un tunnel à Rafah

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que lors des opérations des équipes de combat de la brigade Nahal à l’est de Rafah, dans la bande de Gaza, les forces israéliennes ont repéré six terroristes supplémentaires qui semblaient avoir émergé d’un tunnel dans le secteur.

Immédiatement après leur identification, les forces aériennes de Tsahal ont éliminé les terroristes alors qu’ils tentaient de fuir.

Tsahal précise que les forces israéliennes poursuivent actuellement les opérations de fouille dans cette partie de Rafah et que les troupes restent déployées dans l’enclave palestinienne conformément aux dispositions de l’accord en vigueur et continueront d’agir pour neutraliser toute menace immédiate.

Ces dernières semaines, l’armée israélienne a signalé de nombreux cas de terroristes s’approchant de positions au-delà de la Ligne jaune et étant pris pour cible.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 2 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités