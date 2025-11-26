Des tensions seraient apparues entre les États-Unis et l’Arabie saoudite concernant la normalisation israélo-saoudienne

Le site politique américain Axios, qui se base sur les dires de responsables américains, a informé aujourd’hui que le président américain Donald Trump et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ont tenu une réunion « civilisée, mais difficile » à la Maison-Blanche la semaine dernière, au cours de laquelle les discussions se sont tendues au sujet de la normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël.

Axios précise que durant la réunion qui fut tendue, Donald Trump a fait pression pour que l’Arabie saoudite rejoigne les accords d’Abraham, mais Mohammed ben Salmane s’y est opposé, arguant que l’opinion publique saoudienne était majoritairement anti-israélienne suite à la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

« Le mieux pour décrire ce sentiment, c’est la déception et l’irritation. Donald Trump souhaite vraiment qu’ils adhèrent aux accords d’Abraham. Il a tout fait pour le convaincre. La discussion a été franche. Mais MBS est un homme de caractère. Il est resté inflexible », a déclaré une source citée par Axios.

Par ailleurs, Un responsable américain a rapporté à Axios qu’en échange d’une normalisation des relations avec Israël, Mohammed ben Salmane a proposé qu’Israël accepte un processus irréversible vers la création d’un État palestinien, assorti d’une échéance stricte.

La Maison Blanche a déclaré à Axios qu’il est essentiel pour Donald Trump que tous les pays du Moyen-Orient adhèrent aux accords d’Abraham, étant donné que la guerre à Gaza est terminée et que le programme nucléaire iranien a été freiné.

Eliran COHEN pour Israel Actualités