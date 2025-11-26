Israël en guerre : le Hamas envisagerait de démanteler sa branche militaire et de se transformer en parti politique

Selon des informations rapportées par le journal saoudien Asharq Al-Awsat, qui se base sur les dires de sources du Hamas, le groupe terroriste palestinien a ouvert un débat interne sur son avenir au vu du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Dans son article, Asharq Al-Awsat précise que le Hamas souhaite abandonner sa voie militaire pour se consacrer à la politique : en effet, le média saoudien révèle qu’un document soumis par plusieurs dirigeants du groupe islamique comprend une proposition visant à « créer un parti politique similaire aux groupes politiques existants qui continuent de représenter une approche politique islamique nationale, se présentant comme un corps capable de participer à la vie politique, économique, sociale et publique en général ».

La proposition a déjà été soumise au bureau politique, au Conseil de la Choura, au conseil suprême de direction qui dirige le mouvement terroriste, et à d’autres instances au sein du Hamas.

Les sources ont affirmé au journal saoudien que le document appelle également à « une réconciliation palestinienne globale qui garantisse ce projet, notamment par la participation à l’Organisation de libération de la Palestine, tout en œuvrant à sa réorganisation et à sa restructuration grâce à un large accord national permettant l’inclusion de toutes les parties et restaurant la pertinence du système politique palestinien ».

Les sources ont ajouté que ces idées s’inscrivent dans le cadre d’un examen plus large lancé après la guerre, portant sur les positions politiques du Hamas et son évaluation de ses réalités internes et externes suite aux assassinats de ses dirigeants et aux obligations imposées par l’accord de cessez-le-feu de Charm el-Cheikh conclu en octobre.

Par ailleurs, un haut responsable du Hamas basé à l’étranger, a déclaré à Asharq Al-Awsat que cette proposition intervient « après une période politique relativement stable au sein du mouvement suite à l’accord de cessez-le-feu ».

« La proposition ne concerne pas essentiellement les armes de la résistance. Il s’agit plutôt de la nécessité de s’adapter aux changements politiques dans la région de manière à empêcher l’élimination du Hamas en tant que mouvement palestinien ayant mené de nombreux combats, en particulier après l’échec de la machine militaire israélienne à atteindre cet objectif« , a indiqué le haut responsable du Hamas.

En outre, une source haut placée du Hamas a déclaré au quotidien saoudien que le mouvement terroriste « est ouvert à la discussion sur la question de ses armes » et « qu’il pourrait être de nouveau soulevé lors des rencontres prévues avec des responsables américains dans les prochains mois« .

Les sources ont également noté que certaines voix au sein du Hamas ont fait valoir lors du débat au niveau de la direction que le mouvement « doit sortir des sentiers battus et que les armes seules, y compris les roquettes et les tunnels, ne peuvent pas garantir l’avenir du mouvement ».

Ils ont aussi souligné que la guerre avait coûté au Hamas une grande partie de son soutien populaire et social, et qu’« il faut une vision équilibrée qui préserve le mouvement tout en maintenant ses principes généraux, et qui affirme que la résistance, qu’elle soit armée ou populaire, est un droit pour les palestiniens ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 2 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités