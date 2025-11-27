Israël en guerre : la Croix-Rouge et le Hamas reprennent les recherches dans la ville de Gaza pour retrouver le corps d’un otage décédé

Le média qatari Al Jazeera a informé aujourd’hui qu’une équipe de la Croix-Rouge et des Brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont poursuivi leurs recherches dans la ville de Gaza pour retrouver le corps d’un otage décédé dans le quartier de Zeitoun.

Le troisième et dernier otage à être rapatrié en territoire israélien est Dror Or, dont la dépouille a été identifiée hier au Centre national de médecine légale d’Abu Kabir à Tel-Aviv.

Les otages restants à Gaza sont le ressortissant thaïlandais Sudthisak Rinthalak et le sergent-major Ran Gvili.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 2 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités