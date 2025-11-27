Le Shin Beth démantèle un réseau de terroriste turc qui acheminait des armes vers la Judée Samarie pour le compte du Hamas

Le Shin Bet (service de sécurité intérieur israélien) a démantelé aujourd’hui un réseau de citoyens israéliens originaires de Kafr Kassem et de Rahat qui, agissant prétendument pour le compte du Hamas, ont acheminé des armes et des fonds en Judée Samarie ces dernières semaines.

Le Shin Beth a précisé que le réseau opérait sous la direction d’Ahmed Tzarzur, un citoyen israélien résidant en Turquie. Les suspects ont été arrêtés lors d’opérations conjointes avec la police israélienne et des actes d’accusation devraient être déposés dans les prochains jours.

Selon l’enquête du service de sécurité intérieur, Ahmed Tzarzur, originaire de Kafr Kassem et résidant désormais en Turquie, a utilisé ses liens familiaux et sociaux pour recruter des citoyens locaux et mettre en place un circuit clandestin de transfert d’armes et d’argent vers la Judée-Samarie.

Le Shin Bet a déclaré que ces fonds, s’élevant à plusieurs centaines de milliers de shekels, étaient destinés à parvenir à des agents terroristes pour faciliter des attaques. L’agence a également indiqué que l’argent avait été envoyé de Turquie en Israël sous forme de cryptomonnaies, puis converti en espèces par des changeurs israéliens pour acheter des armes auprès de trafiquants du Néguev. Ces armes étaient ensuite introduites clandestinement en Judée-Samarie.

En outre, plusieurs citoyens israéliens ont été arrêtés ces dernières semaines pour être interrogés, a informé le Shin Bet, ajoutant qu’il considère l’implication de citoyens israéliens dans des activités terroristes avec la plus grande gravité et qu’il agira pour contrer les menaces et poursuivre en justice tous les responsables.

Eliran COHEN pour Israel Actualités