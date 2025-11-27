Israël en guerre : Israël aurait proposé aux terroristes retranchés dans un tunnel à Rafah de se rendre et de se désarmer

Selon les informations de la chaîne israélienne N12, Israël a soumis une proposition au Hamas via des intermédiaires, offrant un marché aux terroristes du Hamas se cachant dans des tunnels terroristes à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Selon la proposition israélienne, si les terroristes palestiniens acceptent de se rendre, ils seraient arrêtés et emprisonnés en Israël plutôt que d’être tués. Les terroristes pourraient ensuite se voir offrir la possibilité de retourner dans la bande de Gaza après leur arrestation s’ils promettent de désarmer et de ne pas se livrer à des activités terroristes.

N12 a également rapporté que les médiateurs ont transmis le message aux terroristes du Hamas, mais aucune réponse n’a été reçue.

« Nous avons donné aux terroristes de Rafah la possibilité de vivre et d’être libérés. Jusqu’à présent, ils ont refusé de se conformer aux conditions que nous avions fixées. Il semble qu’ils aient décidé de devenir des martyrs », a déclaré une source israélienne à la chaîne de télévision israélienne.

Depuis un mois, la situation des centaines de terroristes palestiniens, qui sont actuellement bloqués dans des tunnels à Rafah, est source de conflit au sein des principaux acteurs de l’accord de cessez-le-feu en cours dans la bande de Gaza. Ces dernières semaines, les États-Unis et l’Égypte ont tenté de résoudre ce problème épineux en proposant des solutions de compromis au Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 2 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités