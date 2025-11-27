Israël Actualités

Dimanche, près de trente mille adhérents du Consistoire de Paris seront appelés si j’ose dire à confirmer l’élection de treize administrateurs, puisqu’il n’y a que treize candidats (rires)

Mais plus sérieusement, qu’attendez-vous de cette élection qui semble sans enjeu ?

Jack-Yves Bohbot

C’est peut-être l’élection la plus importante pour le Consistoire de Paris depuis vingt ans.

Israël Actualités

Pourquoi ?

Jack-Yves Bohbot

Parce que nous sommes à la croisée des chemins. Je n’ai pas besoin de revenir sur les difficultés financières

que nous traversons, sur la conviction que nous avons tous de la nécessaire transformation de l’Institution

dans son fonctionnement et ses méthodes et le besoin de la communauté dans son son ensemble de répondre

aux enjeux de notre époque.

Ce n’est pas un enjeu de personne, cela doit être, l’ambition de tous ceux qui sont attachés à une

certaine idée de la communauté. Une communauté fière de ses valeurs, une communauté qui rassemble au-delà des murs de ses

synagogues les juifs de notre région, une communauté qui a besoin d’être rassurée, défendue mais aussi qui a

besoin d’un dialogue renforcé.

Israël Actualités

Comment cette ambition va-t-elle s’exprimer ?

Jack-Yves Bohbot

On ne peut pas prendre cette élection comme une

formalité. Bien sûr, il faut voter.

Mais ce vote nous engage, électeur comme candidat. Le fait de glisser un bulletin dans l’urne, c’est dire :

Je soutiens l’évolution du Consistoire,

Je soutiens ceux qui veulent une transformation qui ne dénature pas l’Institution mais la renforce.

Ne nous trompons pas. Il ne s’agit pas de créer un nouveau Consistoire, Il a existé avant nous, il existera après nous.

Mais notre responsabilité c’est de dire, que le Consistoire de Paris n’a pas simplement besoin d’une mise à jour.

Depuis plusieurs années, nous avons effectué ce travail, et nous le continuerons.

Mais nous avons besoin d’un effort supplémentaire de transformation qui doit concerner notre

fonctionnement dans son ensemble.

Un fonctionnement bâti sur le partenariat, la co-construction et la transparence entre d’autres terme, le

dialogue !

Dimanche, tout commence !

Interview exclusif de Jack Yves BOBOTH par Alain SAYADA rédacteur en chef d’Israël Actualités