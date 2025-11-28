Israël en guerre : Israël et les États-Unis commenceraient à perdre patience face au refus du Hezbollah de se désarmer

Des responsables israéliens ont informé hier soir au Jerusalem Post que la patience d’Israël et des États-Unis « commence à s’épuiser » face à l’incapacité de l’armée libanaise à désarmer le Hezbollah.

« Le Hezbollah se rétablit de jour en jour, et la patience – tant celle d’Israël que celle des États-Unis – commence à s’épuiser, ce qui pourrait entraîner une escalade des activités », ont déclaré les responsables.

Par ailleurs, Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a convoqué hier une réunion de discussion sur la sécurité concernant le Liban et la montée en puissance militaire du Hezbollah, exactement un an après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et l’organisation terroriste libanaise.

Ces informations interviennent alors qu’Israël frappe fréquemment le Hezbollah au sud-Liban dans le but d’entraver les efforts de reconstruction du groupe terroriste chiite. Hier matin, les forces aériennes de Tsahal ont d’ailleurs mené plusieurs frappes contre divers sites de lancement, un dépôt d’armes et d’autres infrastructures terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban. Une vingtaine de munitions ont été larguées sur une dizaine de cibles différentes.

En outre, parallèlement aux informations du Jerusalem Post, le Wall Street Journal a rapporté hier que la Force Qods de la République islamique d’Iran a fait passer clandestinement plus d’un milliard de dollars au Hezbollah via les Émirats arabes unis depuis janvier 2025.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 2 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités