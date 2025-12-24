Israël en guerre : le Hamas accuse Israël d’empêcher le passage à la deuxième phase du plan de paix de Donald Trump à Gaza

Selon les informations de l’agence de presse londonienne Reuters, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a rencontré aujourd’hui à Ankara des responsables du bureau politique du Hamas pour discuter du cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza et de la mise en œuvre de l’accord dans sa deuxième phase.

Reuters, qui se base sur les dires d’une source du ministère des Affaires étrangères, a précisé que les responsables du Hamas ont déclaré à Hakan Fidan avoir rempli leurs obligations dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu, mais que les frappes israéliennes continues sur Gaza visaient à empêcher le passage à la phase suivante.

Les membres du Hamas ont également affirmé que l’aide humanitaire acheminée à Gaza était insuffisante et que des biens tels que des médicaments, du matériel de construction et du carburant étaient nécessaires.

Les propos des responsables du Hamas, affirmant qu’ils auraient respecté l’accord de cessez-le-feu, contrastent avec la situation actuelle dans la bande de Gaza, où la dépouille de Ran Gvili est toujours détenue dans l’enclave palestinienne.

Par ailleurs, la radio militaire Galei Tsahal a informé lundi que le Hamas a sciemment ignoré les informations cruciales livrées par Israël concernant le lieu d’inhumation de Ran Gvili dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités