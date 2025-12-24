Israël en guerre : Israël prévient qu’il va « réagir en conséquence » suite à l’attaque du Hamas contre un soldat de Tsahal à Rafah

Le bureau du premier ministre israélien a annoncé cet après-midi qu’Israël «répondra en conséquence» suite à une nouvelle violation du cessez-le-feu actuellement en vigueur dans la bande de Gaza par le Hamas.

« Le refus public persistant du Hamas de désarmer constitue une violation flagrante et continue, et aujourd’hui encore, la détonation d’un engin explosif improvisé qui a blessé un officier de Tsahal a confirmé ses intentions violentes et ses violations. Le Hamas doit être tenu de respecter l’accord qu’il a signé, qui prévoit son retrait du pouvoir, sa démilitarisation et sa déradicalisation« , a affirmé le bureau de Benjamin Netanyahu.

Cette déclaration fait suite à une annonce de Tsahal selon laquelle un officier de combat a été blessé aujourd’hui lors de l’explosion d’un engin explosif improvisé sur un véhicule blindé au cours d’une opération de Tsahal dans la région de Rafah, dans la bande de Gaza.

L’officier a été légèrement blessé durant cette attaque et a ensuite été transporté à l’hôpital pour y être soigné.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités