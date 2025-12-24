Israël en guerre : l’ONU dépenserait près de 100 millions de dollars par an pour cibler Israël
La Mission permanente d’Israël auprès de l’ONU a indiqué que l’ONU dépense environ 100 millions de dollars par an en rapports, débats, mécanismes spéciaux et activités de communication consacrés presque exclusivement à cibler Israël.
L’analyse, menée par la Mission permanente d’Israël auprès de l’ONU et des organisations internationales, identifie des organes de l’ONU tels que la Division des droits des Palestiniens et de multiples commissions de l’Assemblée générale dont le seul but est de promouvoir la cause palestinienne.
La Mission permanente précise que des dizaines de débats et au moins une centaine de rapports sont produits chaque année sur Israël et les palestiniens. Nombre d’entre eux sont répétitifs, politisés et partiaux. La production et la traduction de chaque rapport coûtent des dizaines de milliers de dollars ; les débats, des milliers de dollars supplémentaires. Au total, cela représente des millions de dollars par an, avant même de prendre en compte les frais de déplacement et de personnel.
La Mission permanente précise que malgré les révélations concernant l’infiltration du Hamas au sein de l’agence et les inquiétudes généralisées quant à sa neutralité, l’UNRWA continue de bénéficier d’un traitement préférentiel, de demandes de financement supplémentaires et d’une protection politique.
En outre, la Mission permanente révèle que le Conseil des droits de l’homme à Genève et sa commission d’enquête sur Israël, créée en 2021 avec un mandat sans limite de durée, coûtent environ 4 millions de dollars par an et ont de plus en plus recours au langage de la délégitimation, des accusations de génocide et de la guerre économique.
La Mission israélienne auprès de l’ONU affirme que nombre de ces organismes se livrent à des activités de plaidoyer et de reportage qui alimentent les actions juridiques internationales contre Israël et renforcent les campagnes mondiales du BDS.
L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.
L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.
Eliran COHEN pour Israel Actualités