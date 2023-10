Israël en guerre : le Hamas affirme que 13 otages, dont des étrangers, ont été tués dans les frappes aériennes de Tsahal à Gaza

Le Hamas a annoncé aujourd’hui que 13 des otages, dont des étrangers, ont été tués lors des frappes israéliennes qui sont survenues dans la bande de Gaza.

Cette information dévoilée par le groupe terroriste palestinien ne peut pas néanmoins être vérifié. En effet, il est fort possible que le Hamas se sert de cette information pour déstabiliser Israël qui est engagé dans une longue guerre avec l’organisation terroriste islamique.

Par ailleurs, le porte-parole de Tsahal a affirmé aujourd’hui que l’armée israélienne ne se fie pas aux informations données par le Hamas concernant les otages.

« Nous répondrons aux questions sur les otages lorsque nous disposerons de renseignements fiables provenant de nos sources. Nous ne nous fions pas à ce que dit le Hamas au sujet des otages qui pourraient être blessés par nos frappes aériennes. Nous avons informé les familles de 120 otages. Je ne peux pas en dire plus sur les chiffres« , a déclaré le porte-parole de Tsahal.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu samedi. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné plus de 1300 civils dont 169 soldats israéliens et 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités