Maroc Video : Manifestation massive à Rabat plus de 300 000 Manifestants criant à bas le sionisme en apportant leur soutien au Hamas

Après plus d’une semaine après le lâche attaque terroristes du mouvement Hamas , ou plus de 1 300 Israéliens majoritairement des civils, Femmes, Enfants, Bébés des familles entières ont été massacrés de façon la plus horrible par des barbares, en prenant aussi plus d’une centaine d’otages avec eux parmi lesquels des ressortissants étrangers, nous avons voulu en savoir plus sur les populations arabes face à ce qui se passe dans la région ou nos coreligionnaires ont l’habitude de partir en vacances, comme la Tunisie, ou bien le Maroc, ce que disent leur dirigeant, la presse ou bien la rue arabes.

La Tunisie dont son président ne cache pas son antisémitisme avoué et son soutien inconditionnel au mouvement du Hamas , félicite ce mouvement pour cette opération, et appels tous les musulmans à soutenir la cause Palestinienne . des manifestations dans tout le pays ont lieu aux appels » Mort à Israel « et » Palestine VAINCRA »

Au Maroc malgré les accords d’Abraham, les manifestations se multiplient afin de soutenir les palestiniens dans leur combats contre l’entité sioniste ou des « milliers » de personnes ont manifesté leur soutien aux Palestiniens après la prière du vendredi lors de sit-ins à l’appel d’une organisation proche de la mouvance islamiste Al Adl wal Ihsane (Justice et Bienfaisance), selon un de ses responsables, Hassan Bennajeh.

Aujourd’hui 15 octobre, une manifestation réunissant plus de 300 000 personnes avec des drapeaux Palestiniens a eu lieu à Rabat à l’appel des organisations par le Front Marocain de soutien à la Palestine et Contre la normalisation des relations avec Israel ainsi que par le Groupe d’action National.

La Marche national au peuple Palestinien s’est transformé en manifestation massive à Rabat.

Selon les organisateurs de la marche, près de 300 000 personnes ont participé à la marche dans la capitale marocaine.

Avec des slogans comme « À bas le sionisme », et des pancartes dont certaines en anglais («Hamas is Palestine ») apportant leur soutien au mouvement islamiste palestinien Hamas qui avait lancé le 7 octobre une attaque sans précédent contre Israël, dans laquelle plus de 1 400 personnes, en majorité des civils, Bébés, enfants, Femmes ont été massacrés qui pour certaines ont été décapité, et pris en otage plus de 130 israéliens et étrangers. Le Hamas est classé « terroriste » par l’Union européenne, les États-Unis et Israël.

Les manifestants ont en outre exprimé leur « rejet de la normalisation » avec Israël. « Le peuple veut abolir la normalisation », « contre l’occupation, contre la normalisation », ont-ils crié. Critiquant le soutien américain à la riposte israélienne, des jeunes ont piétiné les drapeaux d’Israël et des États-Unis.

