Israël en guerre : L’Etat d’Israël exige l’évacuation des 1,1 millions d’habitants de Gaza, le Hamas refuse

Israël en guerre : L’État d’Israël exige l’évacuation des 1,1 millions d’habitants de Gaza, le Hamas refuse

L’État Israël a informé ce matin l’ONU qu’il a exigé d’évacuer les 1,1 millions d’habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud, en vue de l’offensive terrestre imminente de Tsahal à Gaza suite au massacre barbare perpétré par le Hamas samedi sur le sol israélien.

Le Hamas qui se sert du peuple palestinien comme bouclier humain, a refusé l’ordre d’évacuation et a appelé les habitants nord de la bande de Gaza à rester chez eux et à tenir bon « face à la guerre psychologique écœurante » menée par l’État d’Israël.

L’ONU a également réclamé que cet ordre soit immédiatement annulé, affirmant que l’évacuation des habitants du nord de la bande de Gaza est « impossible sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices »

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu samedi. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné plus de 1300 civils dont 169 soldats israéliens et 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités