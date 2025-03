Israël en guerre : le Hamas affirme que les menaces de Trump ne font que « compliquer les négociations » de cessez-le-feu à Gaza

Hazem Qassim, le porte-parole du Hamas, a réagi aujourd’hui au sujet de l’ultimatum lancé hier soir par le président américain Donald Trump, indiquant que « ces menaces compliquent les choses concernant l’accord de cessez-le-feu et encouragent le gouvernement israélien à ne pas en appliquer les termes« .

Cette déclaration du porte-parole de Hamas intervient après que Donald Trump a affirmé hier soir, dans un post publié sur son réseau social Truth, qu’il aiderait Israël à vaincre le Hamas dans la bande de Gaza si le groupe terroriste palestinien ne libère pas immédiatement tous les otages israéliens dans la bande de Gaza.

Cette déclaration du président américain a été rédigée peu après que Donald Trump a rencontré à la maison blanche des anciens otages israéliens qui ont été libérés : Eli Sharabi, Keith et Aviva Siegel, Naama Levy, Doron Steinbrecher, Iair Horn, Omer Shem Tov et Noa Argaman

« Libérez tous les otages maintenant, pas plus tard, et restituez immédiatement tous les corps des personnes que vous avez assassinées, ou c’est fini pour vous. Seuls les malades et les pervers gardent les corps, et vous êtes malades et pervers ! J’envoie à Israël tout ce dont il a besoin pour finir le travail, pas un seul membre du Hamas ne sera en sécurité si vous ne faites pas ce que je dis. Je viens de rencontrer vos anciens otages dont vous avez détruit la vie. C’est votre dernier avertissement ! Pour les dirigeants, il est maintenant temps de quitter Gaza, tant qu’il vous en reste l’occasion« , a déclaré le président américain.

Donald Trump a également averti les civils gazaouis qu’un « bel avenir » les attend à condition qu’ils « ne détiennent pas les otages« . « Si vous gardez les otages, vous êtes morts !« , a aussi menacé le dirigeant américain.

En outre, un autre porte-parole du Hamas a aussi réagi à l’ultimatum lancé par le président des États-Unis, affirmant que « les menaces répétées de Trump contre notre peuple constituent un soutien à Netanyahou pour contourner l’accord et renforcer le siège« .

Il a souligné que, selon lui, la seule façon pour libérer les otages israéliens restants est qu’Israël entame les négociations pour la deuxième phase de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et respecte l’accord signé sous l’égide des médiateurs.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités