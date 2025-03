Israël en guerre : le ministère israélien de la Santé confirme que les otages libérés ont souffert de famine et de perte de poids lors de leur captivité

Le ministère israélien de la Santé a indiqué aujourd’hui dans un communiqué que la faim extrême dont ont souffert les otages libérés lors de la première phase de cessez-le-feu à Gaza est « très préoccupante », certains ayant subi une perte de poids de 40 % de leur poids corporel total.

Le Dr Hagar Mizrahi, chef de la division médicale, a par ailleurs précisé dans le communiqué que la famine a entraîné une détérioration musculaire importante chez les otages libérés, qui nécessite la reconstruction progressive de leur masse musculaire grâce à des traitements de physiothérapie qui ont commencé dans les hôpitaux et qui seront poursuivis dans les services de réadaptation après leur sortie.

Le ministère israélien de la Santé informe également que certains otages buvaient de l’eau diluée ou de l’eau de mer, ce qui affectait également leur système immunitaire et provoquait des infections. Les otages ont aussi subi des dommages importants au niveau de la bouche, certains ayant des dents cassées et nécessitant des soins prolongés. Leur état psychologique difficile a causé des dommages aux dents.

En outre, concernant leur état psychologique, le Dr Mizrahi a affirmé que certains otages ont besoin de reconstruire entièrement leur vie et que les conséquences de la captivité resteront avec eux pendant longtemps.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités