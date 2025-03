Israël en guerre : l’ONU va reconnaitre les familles d’otages israéliens comme victimes de la terreur psychologique du Hamas

La chaîne publique israélienne KAN a informé ce matin qu’un rapport reconnaissant les familles d’otages comme victimes du terrorisme psychologique du Hamas sera présenté par le rapporteur spécial de l’ONU sur la torture lors d’un événement à Genève qui aura lieu ce soir.

KAN a ajouté que des hauts responsables de l’ONU et des représentants des familles d’otages participeront à l’événement.

Toujours selon la chaîne publique israélienne, le rapport de l’ONU indique que la diffusion par le Hamas de vidéos d’otages manipulées destinées à tromper les familles constitue une torture.

Le rapporteur spécial conseille également au gouvernement israélien de fournir aux familles des mises à jour et un soutien plus réguliers, étant donné que de nombreuses familles souffrent d’anxiété et de dépression chroniques, « souvent exacerbées par les exigences de leur gouvernement de ne pas s’exprimer publiquement« .

Le Forum des otages et des familles disparues a salué le rapport de l’ONU, affirmant « qu’il permettra aux familles de déposer plainte auprès des tribunaux internationaux contre le Hamas pour obtenir des dommages et intérêts et une compensation financière pour leurs souffrances« .

Le Forum a aussi souligné que la prochaine étape consisterait à faire pression pour qu’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU reconnaisse le statut de victimes des familles des otages israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités