Israël en guerre : Les États-Unis rejettent le plan égyptien de reconstruction de Gaza

Brian Hughes, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a déclaré hier soir que les États-Unis rejettent le plan de reconstruction de la bande de Gaza conçu par l’Égypte et qui a été approuvé hier par les dirigeants arabes lors d’un sommet au Caire.

« La proposition actuelle ne tient pas compte du fait que Gaza est actuellement inhabitable et que les habitants ne peuvent pas vivre humainement dans un territoire couvert de débris et de munitions non explosées. Le président Trump reste fidèle à sa vision de reconstruire Gaza sans le Hamas« , a affirmé Brian Hughes.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a aussi critiqué la déclaration du plan égyptien qui ne fait pas mentions des massacres du Hamas qui ont eu lieu le 7 octobre 2023.

« Il est notable que l’attaque terroriste brutale du Hamas n’est pas mentionnée, et qu’il n’y a même pas de condamnation de cette entité terroriste meurtrière, malgré les atrocités documentées« , a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le plan égyptien adopté hier par les dirigeants arabes au Caire prévoit d’écarter le Hamas de l’enclave palestinienne en le remplaçant par des organismes intérimaires contrôlés par des états arabes, musulmans et occidentaux. Il couterait 53 millions de dollars.

Ce plan a été conçu par l’Égypte en opposition au plan de Donald Trump qui avait annoncé il y a un mois que les États-Unis prendront prochainement le contrôle de la bande de Gaza et évacueront la population gazaouie.

Plus précisément, selon le plan égyptien, une mission d’assistance à la gouvernance remplacerait le gouvernement dirigé par le Hamas à Gaza pour une période intérimaire non spécifiée et serait chargée de fournir l’aide humanitaire et de lancer la reconstruction de l’enclave palestinienne.

Hier, lors du sommet au Caire, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré que l’Égypte avait travaillé en coopération avec les palestiniens pour créer un comité administratif de technocrates palestiniens indépendants et professionnels chargés de la gouvernance de Gaza après la fin de la guerre.

« Il n’y aura pas de paix véritable sans la création d’un État palestinien« , a également ajouté le dirigeant égyptien.

Dans un communiqué, le Hamas a approuvé le plan égyptien, saluant la proposition de former un comité technocratique pour administrer la bande de Gaza.

« Nous avons maintes fois souligné notre soutien à tout ce qui sert les intérêts de notre peuple palestinien pour effacer les effets de l’agression et de la guerre« , a indiqué le Hamas dans le communiqué.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités