Israël en guerre : le Hamas affirme qu’un otage israélien décédé se trouve à « sept étages sous terre » à Gaza et que d’autres corps d’otages sont à proximité d’explosifs

i24NEWS, qui se base sur les dires d’une source, a informé que le Hamas aurait déclaré ces derniers jours, lors de discussions avec les médiateurs, qu’un otage décédé se trouverait dans une zone souterraine à une profondeur de « sept étages », dans la bande de Gaza.

Le groupe terroriste palestinien aurait également révélé que d’autres otages se trouvent à proximité d’explosifs qui n’ont pas encore détoné.

Hier, le Hamas a affirmé dans un communiqué que la restitution des restes des otages israéliens pourrait prendre du temps, car certains ont été enterrés dans des tunnels détruits par Israël, et d’autres restent sous les décombres des bâtiments qu’Israël a bombardés et détruits.

Le mouvement islamique a ajouté que la récupération des otages restants a nécessité du matériel pour enlever les décombres, qui n’était pas disponible actuellement en raison de l’interdiction d’entrée de tels outils par Israël. Le Hamas a néanmoins indiqué qu’il reste attaché à l’accord du plan Trump et et désireux de remettre tous les restes de tous les otages détenus à Gaza.

En outre, un responsable israélien a déclaré au Jerusalem Post qu’Israël continuera de refuser d’autoriser une délégation turque de 81 secouristes et du matériel lourd à entrer dans la bande de Gaza jusqu’à ce que le Hamas restitue tous les restes des otages décédés.

Ces informations interviennent après que le Hamas a déclaré mercredi après avoir restitué les restes d’Inbar Hayman et de Muhammad al-Atarash à la Croix-Rouge, avoir « rempli son engagement au titre de l’accord », estimant que quant « aux dépouilles restantes, leur récupération et extraction nécessitent des efforts considérables et un équipement spécial ».

Suite à cette déclaration, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a averti que les forces de Tsahal pourraient reprendre les combats dans la bande de Gaza pour défaire totalement le Hamas, s’il ne remet pas tous les corps des otages décédés à Israël.

Plus tôt, le président américain, Donald Trump, a réaffirmé, lors d’une interview à CNN, qu’il donnerait le feu vert à Israël pour reprendre les combats à Gaza, si le Hamas ne respecte pas sa part dans l’accord.

Hier, une source israélienne a révélé à la chaîne publique israélienne KAN, que le Hamas est capable de restituer un nombre à deux chiffres de restes d’otages décédés. La source a également précisé à KAN que le groupe terroriste palestinien ne fait pas suffisamment d’efforts pour restituer les restes des otages toujours détenus en captivité dans la bande de Gaza, même s’il connaît les lieux d’inhumation.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 19 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités