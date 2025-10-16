Israël en guerre : les milices Houthis annoncent officiellement la mort de leur chef d’état-major tué dans une frappe israélienne

Sans imputer directement la responsabilité de son assassinat à Israël,

les Houthis

ont déclaré que le conflit avec l’État hébreu n’était pas terminé.

Pendant la guerre, Israël a tenté à deux reprises d’éliminer le chef d’état-major des Houthis. Lors de la première frappe, qui visait Sanaa, il a été blessé, mais a survécu. La seconde frappe a touché un lieu de réunion lié au gouvernement Houthi, auquel Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari aurait participé.

Dans les jours qui ont suivi l’attaque, les Houthis ont publié des déclarations écrites au nom de leur chef d’état-major, pour tenter de faire croire qu’il était encore en vie.

Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari a été choisi comme chef d’état-major de l’organisation terroriste en 2016, lorsque le Conseil politique suprême des Houthis lui a donné le grade de général de division.

Il est devenu commandant en chef de l’organisation terroriste en 2021, lorsqu’il a remplacé Abdul Khaleq al-Houthi (qui est aujourd’hui le deuxième chef des Houthis).

Après avoir été nommé commandant en chef, le Conseil de sécurité de l’ONU l’a sanctionné pour « son rôle dans la menace à la paix, à la sécurité et à la stabilité du Yémen ».

Il a également été sanctionné par le Département du Trésor américain, avec un « décret exécutif 13611, une autorisation visant à bloquer les biens des personnes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen ».

Le bureau du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a réagi à la mort du chef d’état-major houthi, affirmant que la « main résolue de l’État d’Israël atteindra tous ceux qui cherchent à nous nuire et qui visent à détruire Israël« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 19 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités