Israël en guerre : le Hamas serait en capacité de remettre un nombre plus important de restes d’otages israéliens à Israël

Une source israélienne a révélé à la chaîne publique israélienne KAN, que le Hamas est capable de restituer un nombre à deux chiffres de restes d’otages décédés, dans le cadre de la première phase du plan de paix de Donald Trump qui est actuellement en cours.

La source a également précisé à KAN que le groupe terroriste palestinien ne fait pas suffisamment d’efforts pour restituer les restes des otages toujours détenus en captivité dans la bande de Gaza, même s’il connaît les lieux d’inhumation.

En outre, KAN affirme que bien qu’Israël reconnaisse qu’il faudra peut-être beaucoup de temps pour localiser, récupérer et transférer les restes de certains otages, un temps exacerbé par la guerre qui a causé la destruction des infrastructures, il semble que le Hamas connaisse l’emplacement d’autres restes d’otages, qu’il pourrait restituer s’il le souhaitait.

Ces informations interviennent après que le Hamas a déclaré hier après avoir restitué les restes d’Inbar Hayman et de Muhammad al-Atarash à la Croix-Rouge, avoir « rempli son engagement au titre de l’accord », estimant que quant « aux dépouilles restantes, leur récupération et extraction nécessitent des efforts considérables et un équipement spécial ».

Suite à cette déclaration, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a averti que les forces de Tsahal pourraient reprendre les combats dans la bande de Gaza pour défaire totalement le Hamas, s’il ne remet pas tous les corps des otages décédés à Israël.

Plus tôt, le président américain, Donald Trump, a réaffirmé, lors d’une interview à CNN, qu’il donnerait le feu vert à Israël pour reprendre les combats à Gaza, si le Hamas ne respecte pas sa part dans l’accord.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 19 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités