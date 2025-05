Israël en guerre : le Hamas aurait accepté la proposition américaine de cessez-le-feu à Gaza

Un responsable palestinien proche du Hamas a déclaré à Reuters que le groupe terroriste palestinien aurait accepté la proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza de l’envoyé du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff.

La source a précisé à l’agence de presse londonienne que la nouvelle proposition de cessez-le-feu, qui prévoit la libération de 10 otages israéliens et 70 jours de trêve, aurait été reçue par le Hamas par l’intermédiaire de médiateurs égyptiens et qataris.

Cette proposition prévoit également la libération par l’État d’Israël de terroristes palestiniens, dont des centaines purgeant de longues peines de prison.

Néanmoins, selon les informations du Jerusalem Post, Le cadre convenu par le Hamas semble différent de la proposition de Steve Witkoff, précédemment approuvée par Israël.

Plus tôt ce matin, L’État d’Israël a rejeté une proposition élaborée par le Hamas pour un accord de cessez-le-feu partiel dans la bande de Gaza, qui verrait la libération de cinq otages israéliens.

Un responsable israélien a déclaré que cette proposition « est très éloignée du plan sur lequel nous sommes prêts à négocier« .

La proposition comprenait aussi la libération de cinq otages vivants en échange des points suivants : le retrait de Tsahal sur ses positions à Gaza depuis deux mois, l’autorisation de l’aide humanitaire dans toutes les zones de Gaza, ainsi que la poursuite des négociations pour la libération des otages vivants et morts.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités