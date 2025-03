Israël en guerre : le Hamas serait prêt à accepter « toute proposition » incluant un cessez-le-feu à Gaza

Selon les informations du journal qatari Al-Araby Al-Jadeed, le Hamas aurait déclaré aux médiateurs qu’il était prêt à accepter toute proposition de libération d’otages israéliens si elle incluait une reprise d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Al-Araby Al-Jadeed, qui se base sur les dires de sources du Hamas, précise que le groupe terroriste palestinien n’aurait pas rejeté le cadre de cessez-le-feu proposé par l’envoyé du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, mais l’aurait plutôt accepté à condition qu’il conduise à un arrêt permanent des combats à Gaza.

Par ailleurs, le média qatari rapporte également que l’Égypte a présenté une nouvelle proposition de cessez-le-feu incluant la libération de l’otage américano-israélien Edan Alexander, ainsi que la dépouille des corps de cinq otages décédés. Cette information confirme celle de la chaîne publique israélienne KAN qui a informé que l’Égypte a travaillé intensément pour convaincre le Hamas d’accepter le cadre proposé par Steve Witkoff.

KAN indique que cette proposition verrait un certain nombre d’otages israéliens détenus par le Hamas et d’autres groupes terroristes de Gaza libérés vivants afin de mettre fin à l’escalade militaire actuellement en cours dans l’enclave palestinienne.

En outre, des sources égyptiennes ont révélé à Al-Araby Al-Jadeed qu’une délégation israélienne s’est rendue au Caire pendant quelques heures mercredi soir et qu’une délégation du Hamas devrait arriver plus tard jeudi dans le but de discuter des développements avec les responsables égyptiens.

Ces informations concernant les négociations de cessez-le-feu dans la bande de Gaza interviennent après le lancement lundi soir par les forces de Tsahal de l’opération « Force et Epée » qui est en cours dans l’enclave palestinienne. Cette opération a depuis permis l’élimination de nombreux hauts responsables du Hamas et la destruction de centaines de cibles du groupe terroriste palestinien.

L’objectif de l’opération « Force et Épée » est en partie d’empêcher le Hamas de réhabiliter ses capacités et sa structure militaires à grande échelle, ainsi que de bloquer les futurs plans potentiels des terroristes du Hamas visant à s’infiltrer dans le territoire israélien.

Les attaques aériennes visent également à dégrader les capacités militaires renouvelées du Hamas après qu’il a été révélé par les médias israéliens que le groupe terroriste est revenu à une force de 25 000 hommes tandis que le Jihad islamique palestinien est revenu lui à une force de 5 000 hommes, les deux groupes reconstruisant également des positions défensives militaires dans toute la bande de Gaza.

L’opération s’est depuis hier étendu avec des opérations terrestres concentrées dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza, qui ont permis aux soldats israéliens d’étendre à nouveau leur contrôle jusqu’au centre de l’axe Netzarim.

Mardi soir, lors d’une vidéo publiée sur son compte X (anciennement Twitter), le premier ministre Benjamin Netanyahu a justifié cette opération, affirmant que le Hamas a refusé à plusieurs reprises les propositions d’accord de cessez-le-feu et que dorénavant « Israël va agir contre le Hamas avec une force croissante, les négociations ne se dérouleront que sous le feu« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités