Israël en guerre : Le Hamas tente par tous les moyens d’empêcher l’évacuation des civils de la ville de Gaza, avant la possible invasion de Tsahal

Une source de haut rang au ministère israélien de la Défense a informé le Jerusalem Post que le Hamas travaillait dur pour empêcher les civils palestiniens d’évacuer la ville de Gaza, malgré les efforts déployés depuis deux semaines par l’armée pour les encourager à partir.

Selon la source de la défense, le Hamas veut garder autant de civils que possible dans la ville de Gaza, à la fois pour servir directement de boucliers humains contre les attaques de Tsahal et aussi pour exercer davantage de pression diplomatique sur Israël pour mettre fin à la guerre dans le cas où des civils palestiniens seraient pris entre deux feux.

Le haut responsable de la défense indique également que le Hamas considère la mort de sa propre population comme un atout stratégique pour nuire à la réputation d’Israël dans le monde.

Le haut responsable de la défense a ajouté qu’il existe encore des parties de Gaza sur lesquelles le Hamas a un contrôle plus faible en raison de la résistance des clans tribaux ou des gangs, mais qu’il s’agit de problèmes limités pour le Hamas et qu’ils n’ont pas eu de conséquences plus larges sur son contrôle sur Gaza.

Malgré les efforts du Hamas, la source de la défense a exprimé son optimisme quant au fait que, plus près du début réel des hostilités, la plupart des civils palestiniens fuiront.

En outre, La source a aussi révélé qu’environ 200 000 civils pourraient rester plus longtemps, et que certains pourraient fuir seulement lorsque les tirs d’artillerie et les bombes aériennes commenceront à tomber. Le responsable de la défense a ensuite indiqué qu’il y a désormais 100 000 tentes destinées à accueillir la population en fuite.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités