Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent à Gaza le chef du Katā’ib al-Mujahidin, le groupe terroriste responsable de l’enlèvement de la famille Bibas

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les combattants de Tsahal ont éliminé la semaine dernière à Nuseirat, au centre de la bande de Gaza, Musabih Salim Musabih Daia, le chef du groupe terroriste, Katā’ib al-Mujahidin.

Tsahal précise dans son communiqué qu’en tant que chef de l’organisation terroriste, Musabih Salim Musabih Daia s’occupait du recrutement de terroristes en Judée-Samarie et à l’intérieur d’Israël, par le biais desquels il a promu et mené des attentats et actions terroristes. Pendant la guerre, l’organisation terroriste qu’il a dirigée, a participé à la planification et à la mise en œuvre d’attentats sur le territoire israélien et contre les forces de Tsahal opérant dans la bande de Gaza.

L’armée israélienne indique également que Musabih Salim Musabih Daia a été nommé à la tête de l’organisation terroriste après que ses trois prédécesseurs aient été éliminés lors de frappes de Tsahal au cours des derniers mois. Tsahal affirme que son élimination « constitue un coup porté à l’orientation du terrorisme depuis la bande de Gaza vers la Judée-Samarie et l’intérieur d’Israël ».

En outre, l’armée israélienne a aussi informé que les terroristes de l’organisation Katā’ib al-Mujahidin ont pris une part significative dans le massacre meurtrier du 7 octobre. Ils ont participé à des enlèvements et à des meurtres, sans pour autant être au courant des plans du Hamas, mais en exploitant et en mettant en œuvre les schémas terroristes de ce dernier sur le territoire israélien.

Les terroristes de cette organisation sont notamment impliqués dans l’enlèvement et l’assassinat de Shiri Bibas et de ses enfants, Kfir et Ariel, ainsi que dans le meurtre du couple israélo-américano-canadien Judy et Gad Haggai, et de plusieurs travailleurs thaïlandais.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités