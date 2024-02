Israël en guerre : le ministre israélien Gideon Sa’ar s’oppose à la volonté d’Anthony Blinken de reconnaitre un État palestinien

Gideon Sa’ar, le ministre israélien membre du cabinet de sécurité du gouvernement d’urgence, a affirmé ce matin dans un post sur son compte X (anciennement Twitter), son rejet des projets du secrétaire d’État américain Antony Blinken visant à reconnaître éventuellement un État palestinien après la guerre à Gaza.

« Reconnaître un État palestinien relève du pire du court terme. C’est dire aux palestiniens : assassinez autant de juifs que possible, violez leurs femmes, prenez des otages et vous serez récompensé par un État. Un État qui poursuivra sans aucun doute la lutte armée contre Israël« , a déclaré Gideon Sa’ar.

Récemment, le site israélien Walla a révélé qu’Anthony Blinken a ordonné au département d’État américain de préparer un projet qui examinera la possibilité d’une reconnaissance américaine et internationale de l’État de Palestine au lendemain de la guerre à Gaza.

Le secrétaire d’État américain a également demandé au Département d’État de soumettre des propositions sur ce à quoi pourrait ressembler un « État palestinien démilitarisé », sur la base de divers modèles venus du monde entier.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités